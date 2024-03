Konzertreihe "Sommer am Kiez" geht in die achte Auflage in Oberhausen

Die Konzerttermine sind auf sechs Wochen an zwei Standorten in Oberhausen verteilt. Eine bekannte Punkband aus Amerika liefert eine besondere Geschichte.

Die Konzertreihe "Sommer am Kiez" hat sich in Augsburg fest etabliert. Sie geht in die achte Auflage. Termine sind auf sechs Wochen verteilt. Bands treten wieder an zwei Standorten in Oberhausen auf. Konzerte finden am Helmut-Haller-Platz und am Gaswerkgelände statt. Veranstalter bleibt Gastronom Stefan "Bob" Meitinger mit seinem Team. Meitinger sagt: "Auch im Jahr 2024 holt unser Team wieder fette Bands auf die Bühnen, um Konzertfans bei Laune zu halten." Tickets sind bereits erhältlich.

Dieses Jahr finden an sechs Wochenenden insgesamt 13 Konzerte am Helmut-Haller-Platz statt, zusätzlich sind an mindestens zwei Tagen Konzerte am Gaswerk mit jeweils sieben Bands pro Tag geplant. Somit könne man am Gaswerk schon fast von Tagesfestivals sprechen, denn das Programm gehe jeweils rund sieben bis acht Stunden, heißt es beim Veranstalter.

Die Band NOFX kommt auf das Gaswerk in Oberhausen

Am Freitag, 7. Juni, gastiert die international bekannte Band NOFX. Die amerikanische Punkrock- und Melodic-Hardcore-Band kommt aus Los Angeles. Die Veranstalter sind glücklich, die Musiker engagiert zu haben: "Die Band hatte im Vorjahr ihre Auflösung bekannt gegeben und gleichzeitig eine umfangreiche Abschiedstournee in Aussicht gestellt, die bis ins Jahr 2024 gehen wird." Und jetzt komme NOFX nach Augsburg.

Oberhausen bleibe jedenfalls ein interessanter und attraktiver Standort für Konzerte, sagt Meitinger: "Definitiv ist der Reiz, mitten in der Stadt Konzerte zu veranstalten, ungebrochen groß." Dies gelte speziell für den Helmut-Haller-Platz: "Rechts die Tram, hinter der Bühne ein vorbeifahrender ICE, ein kühles Bierchen in der Sonne." Den Kiosk am Haller-Platz hat Meitinger allerdings aufgegeben. Das Lokal, zu dem der Kiosk gehörte, wird hingegen weiterbetrieben.

Lesen Sie dazu auch