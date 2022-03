"Kreative" Schmuggler: Zoll stellt auf der A8 mehr als 20.000 Zigaretten sicher

Auf der A8 zieht das Hauptzollamt Augsburg einen Pkw aus Bulgarien aus dem Verkehr. Die Zöllner finden tausende illegale Zigaretten. Was der Schmuggler damit vorhatte.

Das Hauptzollamt Augsburg hat bei einer Kontrolle auf der A8 mehr als 20.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, zog die Kontrolleinheit Verkehrswege bereits am Samstag ein Auto mit bulgarischer Zulassung aus dem Verkehr. Hinter den Türverkleidungen entdeckten die Zöllner im Fahrzeuginnenraum 71 Stangen Schmuggel-Zigaretten sowie 31 weitere im Gepäck.

Kontrolle auf der A8: Augsburger Zoll stellt tausende Zigaretten sicher

Nach Zollangaben befanden sich in dem Fahrzeug insgesamt vier bulgarische Staatsangehörige. Sie waren zu Beginn der Kontrolle gefragt worden, ob sie verbrauchsteuerpflichtige Waren – darunter auch Zigaretten – mit sich führten. Dabei gaben drei Personen an, jeweils vier Stangen, also 400 Zigaretten, aus Bulgarien mit sich zu führen. Der Beifahrer erklärte, sie seien auf dem Weg von Bulgarien in die Niederlande, um dort zu arbeiten.

Bulgarischer Schmuggler wollte Stangen an Kollegen verkaufen

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs wurden neben den angemeldeten Zigaretten die mehr als 100 zusätzlichen Stangen gefunden. Der Beifahrer erklärte gegenüber den Beamten, er habe die mehr als 20.000 Zigaretten in Bulgarien gekauft und im Fahrzeug verbaut. Diese habe er in den Niederlanden an Arbeitskollegen und Bekannte verkaufen wollen, um sein Einkommen aufzubessern. Gegen ihn wurde nun ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Zusätzlich muss er die Steuer von rund 3800 Euro zahlen. (kmax)