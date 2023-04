Künstliche Intelligenz als Hobby: Theo Döllmann dokumentiert Zugverspätungen

Plus Theo Döllmann feiert bei Jugend forscht einen Erfolg nach dem anderen. Über einen, der seine Leidenschaft für Informatik zum Beruf machen will.

Wer mit dem Zug unterwegs ist, muss mit Verspätungen rechnen. Das ist den meisten Nutzern bewusst. Verpasst man deswegen noch den nötigen Anschlusszug, können lange Wartezeiten entstehen. Diesem Problem hat sich Theo Döllmann gewidmet. Mit der Internetseite "Bahnvorhersage.de" versucht er die Pünktlichkeit von Zügen vorherzusagen. Nach der sehr erfolgreichen Teilnahme beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Augsburg Anfang März, bei dem der Student den ersten Platz in der Kategorie Mathematik und Informatik belegt hat, folgte nun der bayrische Landeswettbewerb.

Auf seiner Webseite kann man, über den Start- und Zielpunkt einer geplanten Zugreise, einen Verbindungswert errechnen lassen der aussagt, wie sicher die Pünktlichkeit der nötigen Anschlusszüge ist. Je höher dieser Wert ist, desto sicherer erreicht man alle weiteren Verbindungen.