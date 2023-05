Kunst-Kollektiv "junge Europäer*innen": Wie macht man Internet-Kunst?

Für die "jungen Europäer*innen" ist Kunst Experiment, besonders im Internet. Bald ist das kuriose Kollektiv bei der Campuskunst der Hochschule Augsburg zu sehen.

"Wären die Alpen ein Kessel / wärst du meine Suppe." Dieser rätselhafte Zweizeiler steht unter einem Musikvideo des Augsburger Kollektivs "junge Europäer*innen". Die Gruppe hat sich vor rund einem Jahr aus Studierenden der Hochschule Augsburg gegründet. Sie beschreibt sich selbst als "Internetpunks und Pornodepressive, traurige Dinos, Technojünger und Robos" und ihre Kunst als "Art Pop in Form von neuer deutscher Welle, Techno, Wubbel-Balladen und Internetpunk." Was auf den ersten Blick abgefahren klingt, ist es auch auf den zweiten Blick. Doch dahinter steht eine viel größere Frage: Wie sieht Kunst in Zeiten des Internets aus?

"Als Kinder haben wir zusammen lustige Youtube-Videos gedreht", erzählt Mitgründer Moritz Merkel über sich und seinen besten Freund Julien Striffler. Heute sind die beiden 22 und 21 Jahre alt und studieren Soziale Arbeit und interaktive Medien an der Hochschule Augsburg. Youtube-Videos drehen sie noch immer - heute Musikvideos. Vor rund einem Jahr haben sie das Kollektiv "junge Europäer*innen" gegründet. Zusammen Musik machen und schräge Ideen umsetzen, darum scheint es zu gehen. Mit der Zeit hätten sich andere dazugesellt - für den Videodreh Jonah Stiller, als DJ Hannes Fass oder als Sängerin Maja Zeitler. Die Zusammenarbeit sei aber eher lose, meint Moritz Merkel: "Julien und ich sind immer dabei - ansonsten die, die halt Bock oder 'ne Idee haben." Auf diese Weise kommen unterschiedlichste Ergebnisse zustande.

Kunst im Internetzeitalter: Covern und experimentieren

"Bei der Campuskunst covern wir einen Song aus den 50ern im Stil der 80er - und das 2023", erzählt Moritz Merkel. Referenzen, Zitate, Cover oder Samples: Das Kollektiv nimmt oft Bezug auf Inhalte verschiedenster Formen, die es schon gibt. Ähnlich wie sogenannte Memes - Inbegriff von Internetkultur - das tun. Memes sind viral gegangene Fotos oder Videos, die mit humoristischen Überschriften versehen werden. Die "jungen Europäer*innen" basteln also gewissermaßen Memes aus Musik. Kaum ein Song lässt sich in das Muster von Intro, Strophen, Refrain und Outro pressen. Mal stehen Botschaften im Mittelpunkt, mal Lebensgefühle, mal einfach eine schräge Idee.

Das Ergebnis ist ein Mix aus Stilen, die auch mal mitten in einem Song wechseln. Am meisten zu Hause fühlten sie sich aber in der Elektromusik der Achtziger, beschreibt Moritz Merkel. Die Songtexte und Musikvideos bewegen sich zwischen vermeintlicher Banalität und rätselhaften Metaphern. Einfache Worte und undramatisch nüchterne Stimmen schaffen so den Umriss eines Lebensgefühls, in dem sich wohl viele junge Menschen wiederfinden. Mit Versen wie "Ich gehe über jede rote Ampel, die mir Zeit stiehlt / Weiß nicht, wem Gehorsam als Grundhaltung einfiel" singt die Band über Tanzen, Freiheit und Selbstfindung. Eine gute Portion Absurdität, unverständliche Sätze und Wortwitze stellen so vor allem eines in den Mittelpunkt: das Experiment.

Augsburger Kunst-Kollektiv "junge Europäer*innen" tritt bei Campuskunst auf

Für Moritz Merkel soll "Kunst vor allem irgend'ne Emotion auslösen. Am besten eine, die nicht von selbst kommt. Und richtig gute Kunst löst Gefühle mit aktuellem Bezug aus, die noch im Unterbewusstsein schlummern und kanalisiert diese zu einem kollektiven Erlebnis". Wie es für die "jungen Europäer*innen weitergehen soll, steht noch in den Sternen. Ein paar weitere Auftritte in diesem Sommer sind geplant, mehr aber nicht. Für Moritz Merkel ist das gut so, denn: "Diese Unsicherheit beunruhigt uns so sehr, dass wir weird bleiben." Ein bisschen weird, also komisch sein und sich mit anderen künstlerisch austoben - genau das macht die "jungen Europäer*innen" vielleicht aus.

Die "jungen Europäer*innen" treten als Nächstes auf der Campuskunst auf. Die offene Bühne vom Studentenwerk Augsburg findet seit 2006 einmal im Semester statt und soll studentischen "Newcomern, Bühnenerfahrenen und bisher unentdeckten Talenten" eine Bühne geben. Dieses Mal wird es am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der Mensa an der Hochschule Augsburg zehn Beiträge in Musik und Text geben.