Autofahrer übersieht Fußgängerin: Frau muss ins Krankenhaus

Eine Frau ist bei einem Unfall in Augsburg-Lechhausen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer sie übersehen.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einer 56-jährigen Fußgängerin ist es am Mittwoch gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge war der 23-Jährige gegen 5.45 Uhr mit seinem Auto auf der Derchinger Straße unterwegs. "Beim Abbiegen in die Meraner Straße übersah er offenbar die 56-Jährige, welche den Fußgängerweg überquerte", heißt es von den Ermittlern. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in das Uniklinikum Augsburg gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (jaka)