Strecke für die Linie 5: Stadt Augsburg hält an der aktuellen Variante fest

Trotz der Schwierigkeiten im Thelottviertel bleibt die Trasse durch die Hörbrotstraße der Favorit der Stadt. Unterdessen läuft eine neue Kosten-Nutzen-Rechnung des Gesamtprojekts.

Auch angesichts der Verzögerungen bei der Genehmigung des westlichen Gleisanschlusses des Bahnhofstunnels (wir berichteten) hält die Stadt an der geplanten Straßenbahntrassierung in Bahnhofsnähe fest. 2014 hatte der Stadtrat grundsätzlich die sogenannte "geflügelte Variante" durch Rosenau-/Pferseer Straße (stadtauswärts) beziehungsweise durch Perzheim-/Hörbrotstraße (stadteinwärts) befürwortet ( war im weiteren Verlauf aber mehrmals umgeschwenkt). Auf die geflügelte Streckenführung legte sich der Stadtrat dann auch vor drei Jahren noch mal fest, bevor es ins formale Genehmigungsverfahren bei der Regierung von Schwaben ging.

Wie berichtet, gestaltet sich das Verfahren recht aufwendig, auch weil aufgrund von Einwendungen umgeplant wurde und die Stadtwerke Unterlagen nachreichen mussten. Ein konkretes Ende ist nicht in Sicht, von der SPD wurde zuletzt die Forderung laut, dass die Stadt umdenken müsse. Bei der Stadt scheint man daran aber nicht zu denken. Die Trassenentscheidung 2014 sei nach einer aufwendigen Bürgerbeteiligung ("GoWest") getroffen worden, so die Bauverwaltung. "Dabei wurden neben verkehrlichen und stadtplanerischen Aspekten auch Fragestellungen der Grünplanung, der Minimierung der Betroffenheiten von Anwohnerinnen und Anwohnern u.s.w. berücksichtigt, die so dem Grunde nach heute noch Gültigkeit haben", teilt das Baureferat auf Anfrage schriftlich mit. Die Stadt möchte die Variante also weiterhin durch den Genehmigungsprozess bringen.

Im Augsburger Hauptbahnhof ist erst mal Endstation

Straßenbahnen werden somit auch 2025, wenn der Tramtunnel in Betrieb geht, nicht in voller Länge durch die Unterführung fahren können, weil ein Gleisanschluss im Westen bis dahin illusorisch ist. Die Linien 3 und 4 werden auf Jahre in der unterirdischen Wendeschleife im Tunnel umdrehen, die Linie 6 wird weiter die Pferseer Unterführung nutzen müssen. Der Tunnel wird somit seinen geplanten Nutzen zunächst nicht voll erbringen, zumal der Bau der Linie 5 als Fortsetzung des West-Gleisanschlusses noch gänzlich im Nebel liegt. Statt zweier durchfahrender Linien und einer Wendelinie gibt es in den Jahren nach 2025 zunächst nur zwei wendende Linien.

Auf die Förderung durch Bund und Land scheint dies aber wenig Auswirkungen zu haben. Man gehe derzeit nicht davon aus, dass Förderzusagen zurückgenommen oder reduziert werden müssten, so die Regierung von Schwaben auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings sind die Stadtwerke laut Regierung aktuell dabei, eine aktualisierte Kosten-Nutzen-Berechnung des Gesamtprojekts "Mobilitätsdrehscheibe" durchzuführen. Dies liege aber vor allem daran, dass der Bund als Fördergeber eine Entzerrung der darin festgelegten Einzelmaßnahmen wünsche.

Straßenbahn in Augsburg: Bei der Linie 5 hakt es noch deutlich

Hintergrund: Damit überhaupt Fördergelder fließen konnten, mussten die Stadtwerke nachweisen, dass der Nutzen ihrer Projekte höher ist als die Kosten. Vor rund 20 Jahren schnürten sie das Gesamtpaket "Mobilitätsdrehscheibe", bei dem die einzelnen Maßnahmen durch ihre Verzahnung größere Effekte erzielen sollen. Ursprünglich wurden Linie 6 (seit 2010 in Betrieb), Königsplatz (seit 2013 in Betrieb), Bahnhofstunnel, Linie 5 und die Verlängerung der Linie 1 von Lechhausen nach Hochzoll zu einem Bündel geschnürt. Die Linie 1 wurde inzwischen aus dem Projekt herausgelöst, weil es für eine Verwirklichung keine baldige Perspektive gibt, dafür wurde die Verlängerung der Linie 3 (fährt seit 2021) nach Königsbrunn aufgenommen. Da deren Bewertung überaus positiv ausfiel, dürfte die Linie 3 das Gesamtprojekt ein Stück weit nach oben gebracht haben. Der noch fehlende Baustein ist nun die Linie 5, bei der es hakt.

Erste Teilergebnisse der Neuberechnung werden der Regierung von Schwaben in den nächsten Wochen vorgestellt. Die Maßnahmen der Mobilitätsdrehscheibe kosten zusammen mehr als 500 Millionen Euro, Bund und Land bezahlen den Löwenanteil.