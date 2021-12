Augsburg

vor 46 Min.

Mann entblößt sich an der Wertach vor zwei Spaziergängerinnen

Ein Exhibitionist belästigte am Samstag zwei Frauen, die in Augsburg an der Wertach spazieren gegangen sind. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Zwei 26-jährige Frauen sind bei einem Spaziergang am ersten Weihnachtsfeiertag in Augsburg von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Frauen gingen am Samstagnachmittag entlang der Wertach, als sie laut Polizei im Bereich der Hessenbachstaße unter der Ackermann-Brücke um kurz nach 16.30 Uhr einen Mann bemerken, der sich auffällig verhielt. Als sie an ihm vorbei gingen, bemerkten sie, dass der Mann sich entblößt hatte und Blickkontakt zu ihnen aufnahm. Der Mann flüchtete danach über eine Treppe nach oben zur Bürgermeister-Ackermann-Straße und rannte davon. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise an die Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3810. (jöh)

Themen folgen