Mann will nach Alkohol-Fahrt Schlüssel abholen – und ist erneut betrunken

Die Polizei erwischt einen Lkw-Fahrer, der auf der B17 betrunken fährt. Am nächsten Tag will er die Schlüssel zurück – der Alkoholtest schlägt wieder an.

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ist am Wochenende in Augsburggleich zweimal im Zusammenhang mit Alkohol auffällig geworden. Wie die Polizei mitteilt, war er in der Nacht auf Samstag so langsam auf der B17 Höhe Gabelsberger Straße Richtung Norden unterwegs, dass er gegen 1.45 Uhr einer Polizeistreife auffiel. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Fahrer offenbar deutlich alkoholisiert war. Der Lkw wurde am Ort des Geschehens abgestellt, die Beamten stellten zudem den Fahrzeugschlüssel sicher. Da der Mann laut Polizei einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er zur Blutentnahme – dabei leistete er offenbar deutlichen Widerstand.

Lkw-Fahrer erscheint betrunken zu Schlüssel-Abholung bei Polizei Augsburg

Am darauffolgenden Samstagmorgen erschien der Mann in der zuständigen Polizeiinspektion und verlangte seinen Fahrzeugschlüssel zurück. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit über einem Promille alkoholisiert war - "noch oder schon wieder", wie es in der Polizeimitteilung heißt. Da die Gefahr zu groß gewesen sei, dass sich der Mann erneut in diesem Zustand hinter das Steuer seines Fahrzeugs setzen würde, habe man den Schlüssel behalten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (kmax)