Mehr Ladendiebstähle in Augsburg: Eine Entwicklung, die tief blicken lässt

Plus Ladendiebstahl wird immer mehr zum Massenphänomen. In Augsburg scheinen sich Schieflagen zu verstärken – bei Ärmeren, aber auch Jugendlichen. Das ist alarmierend.

Man darf sich nichts vormachen: Ladendiebstahl war schon immer ein Massenphänomen und wird genau das auf absehbare Zeit auch bleiben. Zu niedrigschwellig sind die Gelegenheiten, zu aufwendig wäre eine umfassende Warensicherung bis hin zum letzten einzelnen Kaugummi. Vieles haben Augsburger Geschäfte zuletzt vorangetrieben, um dem Schwund zu begegnen, der statistische Anstieg der Ladendiebstahl-Zahlen ist sicherlich auch auf verstärkte Kontrollen zurückzuführen. Doch viel deutet darauf hin, dass hinter der Zunahme noch ganz andere Entwicklungen grundsätzlicher Art stehen. Und die sind besorgniserregend.

Ladendiebstähle in Augsburg zu: Armut ist ein Faktor

In Augsburg scheinen sich Schieflagen verstärkt zu haben. Einerseits finanzieller Art: Die Kaufkraft im Stadtgebiet ist ohnehin die geringste in ganz Bayern, sie liegt auch rund 15 Prozent unter dem Bundesschnitt. Das relativ niedrige Einkommensniveau traf insbesondere seit 2022 auf Preise, die enorm gestiegen waren, Stichworte Inflation und Energiekrise. Selbst Grundnahrungsmittel wurden deutlich teurer, auch Tafeln gerieten an Grenzen und mussten Aufnahmestopps verhängen. Offenbar wussten sich in dieser Konstellation immer mehr Menschen nicht anders zu helfen als mit Diebstählen.

