Herr Rott geht einkaufen: Wie es ist, mit 15 Euro pro Tag zurechtzukommen

Plus Gerhard Rott lebt von Bürgergeld. Der Augsburger beklagt sich nicht, er sagt, er komme über die Runden. Aber wie, wenn alles teurer wird? Ein Supermarktbesuch.

Von Max Kramer

Gerhard Rott weiß genau, was er will. Entschieden, fast forsch geht der Mann mit Mütze über das Supermarkt-Parkplatz-Grau, vorbei am Regal mit den Narzissen und Hyazinthen, die ihr Bunt noch in aufkeimenden Sprossen verbergen. Einen Einkaufswagen nimmt Rott heute nicht, er hat schon lange keinen mehr genommen. "Ganz einfach: Das lohnt sich nicht", sagt Rott. Mit dem, was er einkaufe, könne er nicht mal den Boden des Einkaufswagens bedecken. Stattdessen hält Rott in seiner rechten Hand ein paar Münzen, es sind drei Euro, genau abgezählt. Er braucht einen Sack Kartoffeln, nicht mehr. Vielleicht, sagt er, mache er sich damit heute noch "was Feines, Püree oder Bratkartoffeln oder so was". Es ist Gerhard Rotts 55. Geburtstag.

Augsburg gilt als ärmste Stadt Bayerns. Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bestätigt, dass sie diesen Ruf nicht umsonst hat. Demnach liegt das jährliche, preisbereinigte Einkommen pro Kopf bei etwa mehr als 20.800 Euro pro Jahr. Die Kaufkraft ist damit die geringste im Freistaat, der Wert liegt knapp 15 Prozent unter den Bundesdurchschnitt. Vergleichsweise hohe Preise treffen in Augsburg also auf relativ niedrige Einkommen. Was bedeutet das für jene, die mit dem absoluten Minimum zurechtkommen müssen?

