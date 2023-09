Mit Wasser experimentieren: Augsburger MINT-Workshops für kleine Forscher

Im Schülerlabor der Universität Augsburg erforschten Kinder spielerisch das Wasser. Doch auch viele weite Kurse im MINT-Bereich laden Interessierte aus Augsburg ein.

Wer weiß schon so genau, was sich alles in einem Wassertropfen befindet. Genau das haben neugierige Kinder im Schülerlabor an der Universität Augsburg nun erforscht. Mit einer Lupe in der Hand inspizierten sie das Wasser, das sie aus einem Teich entnommen hatten. Ihr Ziel: Sie suchen nach Mikroorganismen, die wichtige Hinweise zur Wasserqualität liefern. Im Workshop "Water is life - water is love" (Wasser ist Leben, Wasser ist Liebe) lernten die kleinen Forscher alles rund um das Thema Wasser. Warum aber ist es wichtig Workshops wie diesen anzubieten? Die Universität Augsburg hat Antworten.

"Wir wollen den Forschergeist wecken - und dass Kinder eine Faszination für Naturwissenschaften entwickeln", sagt Marietta Menner, Leiterin des MINT-Bereiches an der Universität Augsburg. Deswegen brauche es neben der Theorievermittlung in der Schule auch einen praktischen Bezug zum Gelernten. "Gute Wissenschaftskommunikation braucht beides: Theorie und Praxis", so Menner, "aber solche Workshops sind aufwendig in der Vorbereitung. Wir haben glücklicherweise die Ressourcen, um solche praxisbezogenen Kurse kostenfrei anbieten zu können." Außerdem seien alle Angebote altersgerecht und alltagsbezogen gestaltet.

MINT-Angebote für Kinder in Augsburg und Umgebung

Zusammen mit der Technischen Hochschule Augsburg, dem VDI Augsburger Bezirksverein e.V. und dem Landkreis Dillingen an der Donau bietet die Universität Augsburg im Rahmen des MINTCluster4-Projekts naturwissenschaftliche Ferienkurse für Kinder an. MINT setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zusammen. Ildikó Remény-Vogt von der Uni Augsburg leitete den Wasserworkshop, bei dem sie von Nadja Weber, Lea Schreinemachers und Julia Neumann unterstützt wurde.

Doch wie kommt der Kurs bei den Kindern an? "Ich finde Wasser spannend, vor allem die Fische, die darin leben", so der 8-jährige Jonah, "Wenn ich groß bin, werde ich Wissenschaftler - oder Fußballer!" Auch der 8-jährige Manuel ist begeistert: "Ich bin zum ersten Mal dabei. Aber es macht mir sehr viel Spaß, vor allem, dass wir einen Wasserkreislauf selbst gebaut haben." Dem stimmen Benjamin und Elias zu. Die beiden Elfjährigen interessieren sich sehr für MINT: "Unser Lieblingsfach ist auch Mathe."

Bei schönem Wetter bastelten die Kinder im Workshop ihre eigenen Wasserkreisläufe. Foto: Anna Kondratenko

Neben der Ferienangebote im Verbund bietet die Universität Augsburg auch andere Projekte an. Seit zwei Jahren können Lehrkräfte und Schulklassen auch während der Schulzeit das Schülerlabor besuchen. Doch auch bestimmte Zielgruppen sollen angesprochen werden: "Vor allem bei unseren Physikworkshops in den Ferien melden sich hauptsächlich Jungs an. Mädchen sind von MINT-Themen oft abgeschreckt", sagt Menner. Deswegen bieten sie auch speziell Kurse für diese an. Zusätzlich gibt es auch naturwissenschaftliche Erlebnistage für Erwachsene.