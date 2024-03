Rutschgefahr: Behörden warnen per Nina-Warnapp vor Ölspur in Innenstadt

Eine größere Ölspur in der Innenstadt von Augsburg sorgt für erhöhte Rutschgefahr. Die Behörden warnen per Nina-Warnapp. Zur Ursache hat die Polizei einen Verdacht.

Die Feuerwehr warnt am Donnerstagvormittag vor einer ausgedehnten Ölspur in der Innenstadt von Augsburg. Es gebe glatte Verkehrswegei in einem großflächigen Bereich, heißt es, etwa in den Straßen Bäckergasse, Am Schwall, Predigerberg, Heilig-Grab-Gasse, Afrawald, Vorderer Lech, Hunoldsgraben, Pfladergasse, Elias-Holl-Platz, Sterngasse, Beim Märzenbad, Judenberg.

Nina-Warnapp informiert über Ölspur in Augsburger Innenstadt

"Mit erhöhter Rutschgefahr ist zu rechnen", heißt es in der Warnmeldung, die von der Integrierten Leitstelle herausgegeben wurde. Man bitte Radfahrer, abzusteigen. Auch für Fußgänger sei erhöhte Vorsicht geboten. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt. (jaka)