Nach Schuss bei FCA-Heimspiel: 27-jähriger Polizist wird suspendiert

Der 27-jährige Polizist, der am vergangenen Samstag beim Heimspiel des FC Augsburg versehentlich einen Schuss abgegeben hat, ist vom Dienst suspendiert worden. Dies hat das Präsidium der Bayerischen Bereitschaftspolizei am Donnerstag bekannt gegeben. "Nach derzeitiger Kenntnislage haben sich unmittelbar vor der Schussabgabe Polizeibeamte auf Grund der hohen Außentemperaturen gegenseitig mit Wasser bespritzt", heißt es in der Mitteilung. "Warum der Schütze dann zur Waffe gegriffen hat und es zur Schussabgabe gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen."

Die Ermittlungen zum Vorfall führt derzeit das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA). Der 27-Jährige, der seit knapp vier Jahren zum USK gehört - eine Spezialeinheit der Bereitschaftspolizei -, befand sich während des Heimspiels gegen Borussia Mönchengladbach zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen in einem abgegrenzten Bereich, als sich der Schuss aus seiner Dienstwaffe löste. Das Projektil durchschlug die Scheibe eines USK-Dienstfahrzeugs und landete in einem leeren Transportbus der Fanbetreuung Mönchengladbach. Durch den Vorfall erlitten neben dem Schützen drei weitere Polizeibeamte ein Knalltrauma sowie ein Beamter eine oberflächliche Hautabschürfung im Gesicht durch Glassplitter.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein Strafverfahren eingeleitet, parallel dazu laufen dienstrechtliche Prüfungen. Neben dem 27-Jährigen werden laut Bereitschaftspolizei vier weitere Beamte zunächst nicht mehr im USK eingesetzt. Der mutmaßlich Verantwortlich steht sei dem Vorfall unter Schock und wird betreut.