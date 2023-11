Nach vier Jahren Pause kehrt die Märchenstraße in die Innenstadt zurück

In der Vorweihnachtszeit werden neun Schaufenster in Augsburgs Innenstadt liebevoll gestaltet. Dieses Jahr klappt es mit der Finanzierung.

Der große Weihnachtsbaum steht seit Montagmittag auf dem Augsburger Rathausplatz. Am Montag, 27. November, wird der Christkindlesmarkt eröffnet. Augsburg stimmt sich auf die Vorweihnachtszeit ein. Und es gibt bereits eine gute Nachricht: Die Märchenstraße, die vor allem bei Familien sehr beliebt ist, kehrt nach einer mehrjährigen Pause zurück. Insgesamt neun Schaufenster in der Innenstadt werden mit Märchenmotiven geschmückt. Die Regio Augsburg Tourismus hat zur Finanzierung der Aktion Partner gefunden.

Tourismusdirektor Götz Beck verkündet auf Anfrage die frohe Kunde: "Wir haben es gemeinsam geschafft." Zuletzt gab es die Märchenstraße im Jahr 2019. Während der Corona-Pandemie fiel die Aktion aus, im Vorjahr scheiterte sie an Planungssicherheit und ungeklärter Finanzierung. Partner und Sponsoren ermöglichen dieses Jahr die Austragung. Zu den Kosten, die jetzt anfallen, macht Beck keine Angaben.

9 Bilder Froschkönig und mehr: Die Augsburger Märchenstraße in Bildern Foto: Dorina Pascher

Am Konzept ändert sich nichts: "In liebevoll gestalteten Schaufenstern diverser Geschäfte", so Beck, dreht sich dabei alles um alte Kinder- und Hausmärchen. Animierte nostalgische Märchenszenen sollen Kinder, Eltern und Großeltern verzaubern. Ein Kinderrätsel leitet von Fenster zu Fenster. "Tierischer Winterspaß" lautet das diesjährige Motto. Die Märchenstraße ist von Montag, 27. November, bis Sonntag, 24. Dezember, zu sehen. Die Märchenstraße gibt es seit mehr als 15 Jahren.

Märchen in Augsburg: Die Schaufenster sind rund um die Uhr zu betrachten

Beck dankt Partnern und Sponsoren. Er sagt: "Immer wieder war zu hören, dass dieses kostenlose, kommerzfreie Angebot die weihnachtliche Atmosphäre der Innenstadt angenehm bereichert und es von unterschiedlichen Gästegruppen – vor allem Familien gerne angenommen wird." Zudem sei ein Vorteil, dass die Märchenstraße nicht an Öffnungszeiten gebunden sei. Man könne die Schaufenster quasi rund um die Uhr betrachten.

