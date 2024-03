Augsburg

Nach vier Jahren Pause: Trudi und Rolf sind wieder ausgeflogen

Von Miriam Zissler

Die kleinen Stoffvögel haben sich in diesem Jahr wieder in der Innenstadt niedergelassen. Ihre Macher wollen damit an die alte Tradition anknüpfen.

2013 haben die bunten Stoffvögelchen das erste Mal die Augsburger erfreut. Wie aus dem Nichts saßen sie eines Morgens am Frühlingsanfang auf Bänken, Mäuerchen und Bäumen in der Altstadt und waren schließlich auch schnell vergriffen. Mit ihren langen Schnäbeln, ulkigen Knopfaugen, langen Wollfüßen und buntem Gefieder verbreiten sie gute Laune: "Trudi und Rolf" heißen die beiden Stoffvögelchen, die sich zu ihrem Ausflug stets mit einer Mail in der Redaktion melden. Ihre Macher wollen dabei lieber im Hintergrund bleiben. Nach vier Jahren Pause melden sie sich nun aber wieder zurück. 2020 konnte aufgrund der Ausgangs- und Kontaktsperre kein Vogelflug stattfinden. Das sei besonders schade gewesen, da sich damals schon zahlreiche Mitnäherinnen und Mitnäher gefunden hatten, die sich an dem bunten Vogelschwarm beteiligten. So habe es etwa eine Näh-Gruppe aus dem Bärenkeller gegeben, die bereits 300 Stück fertiggestellt hatte und auf das gemeinsame Verteilen hinfieberte, schreiben die Macher in ihrer Mail. Damals hätten sie den Vogelflug coronabedingt absagen müssen. Stoffvögelchen gibt es auch in der Galerie Extrawurst Umso mehr freuen sie sich darüber, dass nun die alte Tradition wieder aufgenommen wurde. Die Vögelchen haben sich in diesem Jahr im Pfärrle und der Bleich niedergelassen. Wer keines der bunten Stoffvögelchen gefunden hat, kann sich selber eins nähen. Unter den Stichworten "Nähanleitung Trudi und Rolf" gibt es im Internet bei YouTube ein kurzes Video. In der Galerie Extrawurst, Stephansgasse 8, kann man die Piepmätze auch kaufen.

Augsburg Plus Haariges Design: Augsburgerin macht Mode aus Menschenhaar

