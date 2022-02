Corona-Demo in Augsburg: Hier kommt es zu Verkehrsbehinderungen

In den kommenden Tagen finden in Augsburg erneut Corona-Demonstrationszüge statt. Die Routen unterscheiden sich - und führen künftig wohl öfter durch Stadtteile.

Augsburg wird in den kommenden Tagen erneut Schauplatz von Demonstrationszügen gegen Corona-Maßnahmen. Wie zuletzt finden sie Samstag und Montag statt, allerdings werden sich die Routen diesmal voneinander unterscheiden. Die Samstagsstrecke gleicht der vom vergangenen Wochenende: Ausgehend vom Plärrer, verläuft sie ab 17 Uhr über Badstraße, Klinkerberg, Schaezler-, Herman- und Stettenstraße, Theodor-Heuss-Platz, Konrad-Adenauer-Allee, Hall- und Maximilianstraße, Moritz- und Rathausplatz, Karolinenstraße, Grottenau, Volkhart-, Gesundbrunnen- und Badstraße zurück zum Plärrer.

Corona-Demos sollen bald durch Augsburger Stadtteile führen

In diesen Bereichen kommt es während der Kundgebungen zu deutlichen Verkehrsverzögerungen. Auch die Stadtwerke weisen auf Verspätungen für "zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien sowie Anschlüsse an weiterführende Linien" hin. Gleiches gilt für den Demonstrationszug am kommenden Montag. Er soll um 18 Uhr auf dem Ladehofareal nahe dem Bahnhof starten und anschließend durch Pfersee führen. Wo genau, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Veranstaltungsleitung sollen die Montagsdemos künftig jedoch regelmäßig in Augsburger Stadtteile führen. (kmax)