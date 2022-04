Nahverkehr: Bustickets gibt es wieder beim Fahrer

Die Stadtwerke Augsburg lockern ab Dienstag ihrer Corona-Regeln. Für Straßenbahnen gilt dies aber nicht.

Seit Beginn der Corona-Pandemie konnten Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs in Augsburg keine Fahrkarten mehr in den Bussen kaufen. Diese Regel war zum Schutz der Fahrer eingeführt werden. Da die Inzidenzen nun sinken, nehmen die Stadtwerke diesen Service wieder auf. Ab Dienstag, 19. April, kann man wieder Fahrkarten direkt beim Fahrer kaufen.

Zwei Jahre lang waren die Fahrerkabinen in den Bussen der Stadtwerke Augsburg vom Fahrgastraum abgetrennt. Dadurch, so das Unternehmen, konnte der Fahrbetrieb über die gesamte Dauer der Pandemie aufrechterhalten werden. Auch der Vordereinstieg in den Bussen, der bei seiner Einführung einst für viele Diskussionen gesorgt hatte, war mit Beginn der Pandemie ausgesetzt worden. In den Straßenbahnen wird es laut Auskunft der Stadtwerke weiter keinen Verkauf von Fahrkarten beim Fahrer geben. Grund: An jeder Straßenbahnhaltestelle stünden Automaten zur Verfügung, so die Stadtwerke.

So kann man per App bezahlen

Auch über die Mobil-App der Augsburger Stadtwerke können Tickets für Busse und Trambahnen gekauft werden. Die kostenlose App zeigt automatisch das passende Ticket für die Wunschstrecke an, der Kauf ist ohne Kundenregistrierung über Apple Pay, PayPal und Kreditkarte möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Wer die BiBo-App nutzt, checkt mit seinem Handy an den Haltestellen per Knopfdruck in der App ein und beim Ausstieg wieder aus, die App errechnet danach den günstigsten Fahrpreis. Am Ende des Monats wird aus allen Fahrten der Bestpreis ermittelt, ob Kurzstrecke, Einzelfahrschein, Streifenkarte oder Abo. Auch die App BiBo gibt es kostenlos, zur Nutzung ist eine einmalige Registrierung notwendig. (AZ)