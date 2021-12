Nahverkehr: So fahren Busse und Bahnen an Weihnachten und Silvester

Im öffentlichen Nahverkehr in der Region Augsburg gilt ab kommender Woche der Ferienfahrplan. An Heiligabend und Silvester gibt es besondere Fahrpläne.

Die Busse und Straßenbahnen des AVV-Regionalbusverkehrs und der Stadtwerke Augsburg sind auch an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester für die Fahrgäste unterwegs. Es gibt allerdings einige Veränderungen.

Während der Weihnachtsferien gilt der Ferienfahrplan . Außerdem gilt auf Beschluss der Bundesregierung , dass auch Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schulzeit für die Fahrten mit dem ÖPNV einen 3G-Nachweis erbringen müssen, da die regelmäßige Testung in den Schulen während der Weihnachtsferien entfällt. Der Schülerausweis genüge nicht, es sei ein gültiger Testnachweis nötig, so die Stadtwerke.

Nahverkehr an Heiligabend und Silvester in Augsburg

An Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, gilt der Samstagsfahrplan. Im AVV-Regionalbusverkehr ist bereits um etwa 20 Uhr Betriebsende. Alle Linien der Stadtwerke im Augsburger Stadtverkehr fahren bis etwa 19 Uhr im regulären Samstagsfahrplan, danach verkehren die "Christkindles-Linien" als Busse stündlich entsprechend der bekannten Nachtbuslinien bis Mitternacht. Die Nachbuslinie 91 wird die Haltestelle "Uniklinik BKH" im Stundentakt bedienen. Die Nachtbuslinie 92 ersetzt ab Haunstetten die Straßenbahnlinie 3 als B3 Richtung Königsbrunn und fährt die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs an.

Nachtexpress an Silvester entfällt wegen Corona

Auch an Silvester , Freitag, 31. Dezember, gilt der Samstagsfahrplan. Die AVV-Regionalbuslinien verkehren bis etwa 22 Uhr. Die Busse und Trams der Stadtwerke fahren bis etwa 23.30 Uhr im regulären Samstags-Fahrplan. Der ansonsten übliche "Silvester-Nachtexpress" entfällt wegen der geltenden Corona-Maßnahmen.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag gilt der reguläre Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Aktuelle Fahrplanauskünfte sind im Internet verfügbar (avv-augsburg.de oder sw-augsburg.de), in den jeweiligen Mobile-Apps von SWA und AVV sowie in den Kundencentern des AVV am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus-Center) sowie der Stadtwerke am Königsplatz und am Hohen Weg. (AZ)