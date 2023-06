„Neeeeeiiiiinnn“: Das sind die Reaktionen auf die Rockfabrik-Schließung

Dass der Augsburger Nachtklub Rockfabrik schließt, trifft viele aktuelle und ehemalige Partygänger ins Mark. Manche lernten dort die Liebe ihres Lebens kennen.

Das Ende kam abrupt. Noch für dieses Wochenende waren Veranstaltungen in der Rockfabrik geplant – am Donnerstag verkündeten die Betreiber des legendären Nachtklubs aber die sofortige Schließung. Auch wenn eine Neueröffnung an anderer Stelle bereits in Planung ist: In 37 Jahren im Keller an der Riedinger Straße haben sich einige Erinnerungen angehäuft. Wir haben die Reaktionen in sozialen Netzwerken gesammelt.

Einer der Begriffe, der dutzendfach im Zusammenhang mit der Schließung fällt, ist „Schade“. „Die besten Jahre meines Lebens, unvergessliche Konzerte (z. B. Dream Theater 1993), rauschende Partys und Freundschaften fürs Leben“, kommentiert einer Nutzerin unter einen Beitrag unserer Redaktion. Ein anderer ergänzt: „Gott sei Dank kann mir niemand meine damit verbundene Erinnerungen nehmen.“ Nutzerin „Kath Rin“ schreibt: „Ich habe da einige geniale Abende gehabt und viele Bekannte / Freunde kennengelernt. In meinen (vor) 20ern war dies mein zweites Wohnzimmer, jeden Freitag. Ach, ich find’ es sehr schade und traurig.“ Ein weiterer Kommentar lautet schlicht: „Neeeeeiiiiinnn“.

Nutzer in sozialen Netzwerken bedauern das Aus der Rockfabrik

Gerade das plötzliche Ende bedauern viele. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich geschaut, dass ich noch mal hingehe. Ab sofort … Echt schade“, schreibt ein Nutzer. Eine Frau markiert eine Freundin und schreibt, zusammen mit einem weinenden Emoji: „Wir wollten doch unbedingt mal wieder hin“. Ein Mann, der rhetorisch fragt: „Wen interessiert es?“, ist deutlich in der Unterzahl.

Auch einige kuriose Anekdoten werden geteilt. So schreibt eine Nutzerin: „Bin da mal neben der Bass-Box eingeschlafen – stocknüchtern, weil ich Fahrer war, aber todmüde vom Tag. Hab’ fast zwei Stunden selig gepennt, bis sich offensichtlich jemand Sorgen gemacht hat, denn schließlich hat mich ein netter Herr vom Personal geweckt und wollte wissen, ob alles in Ordnung sei.“ Wie heftig gefeiert wurde, lässt auch der Kommentar eines anderen Nutzers erahnen: „War ’ne geile Zeit, zumindest das, an was ich mich noch erinnern kann.“

Manche lernten in der Augsburger Rofa ihre große Liebe kennen

Für viele war die Rockfabrik offenbar der Wegbereiter zum privaten Glück. Als einer von mehreren schreibt ein Mann unter der Ankündigung der Rockfabrik: „Meine Frau und ich haben uns in der Rofa durch eine fast unmögliche Verkettung glücklicher Ereignisse kennengelernt. Wir haben so viele tolle Erinnerungen an den „Schuppen“. Bin gespannt, wann es woanders weitergeht und ob ihr den Flair der alten RoFa an einen neuen Ort übertragen bekommt.“

Gerade die Zukunftsfrage scheint viele zu beschäftigen. „Mach’s gut, alte Rockfabrik. Ich werde dich vermissen, doch hoffentlich nicht zu lang. Ich bin auf die neue Location gespannt und wünsche euch Glück bei den Verhandlungen“, schreibt einer. Ein anderer stimmt zu – und kommentiert: „Wir bleiben euch alle treu … und werden auch in einer anderen Location wieder eine gute Zeit haben.“

Die Rofa war für viele Jahre auch das zweite Wohnzimmer von DJ NT. Im Podcast „Augsburg, meine Stadt“ hat er für uns auf 30 Jahre im Augsburger Nachtleben und zahlreiche Abende in der Rofa zurückgeblickt. Das Gespräch können Sie hier anhören.