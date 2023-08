Augsburg

vor 31 Min.

Neue Straßenbahnen für Augsburg kommen auf dem Tieflader

Am frühen Donnerstagmorgen rollte die erste neue Stadler-Straßenbahn im Betriebshof am Roten Tor auf dem Tieflader an.

Plus Die Stadtwerke Augsburg bekommen elf neue Trambahnen des Herstellers Stadler. Die Erste soll zum Jahreswechsel in den Linienbetrieb gehen. Was Fahrgäste erwartet.

Die Stadtwerke Augsburg haben in der Nacht auf Donnerstag die erste von elf bestellten neuen Straßenbahnen des Herstellers Stadler bekommen. Der Zug rollte gegen drei Uhr morgens im Straßenbahnbetriebshof auf dem Tieflader an. Um den Transport zu erleichtern, war die 52 Tonnen schwere Straßenbahn, die im spanischen Valencia hergestellt wurde, für ihren Weg via Schiff und Straße in mehrere Teile zerlegt worden. Einsatzbereit ist sie aber erst nach einigen weiteren Schritten und: Eine Stelle in der Stadt gilt als Nagelprobe.

Die Tram wird in den kommenden Tagen zusammengebaut und für den Einsatz im Augsburger Netz ausgerüstet. Die Straßenbahn vom Typ "Tramlink" soll in einem ersten Schritt auf dem Betriebshof ein paar Runden drehen, im Herbst wird sie dann auf Testfahrt im Augsburger Netz gehen. Dabei werden alle Linienäste abgefahren. Mit Gewichten werden verschiedene Beladungszustände simuliert, um das Verhalten der Straßenbahn in Kurven und beim Bremsen zu testen. Als Nagelprobe gilt der Perlachberg mit seinem relativ starken Gefälle und wenig Bodenfreiheit an der Kuppe. Auch Türen und Sicherheitseinrichtungen werden getestet, bevor die technische Abnahme durch die Regierung von Oberbayern als Aufsichtsbehörde ansteht.

