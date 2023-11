Neues Angebot "Digital vor Ort" im Holzerbau

Der Computer Club Augsburg schult Senioren in Hochzoll im Umgang mit Laptop, Internet & Co.

"Digital vor Ort" heißt ein neues Angebot im Bürgertreff Hochzoll. Gemeinsam mit dem Computer Club Augsburg bietet der Bürgertreff Schulungen für Senioren, die sich näher mit Laptop, Internet und anderen Medien beschäftigen wollen.

"Bürger erhalten im Holzerbau Unterstützung bei der Nutzung von Apps wie WhatsApp, Instagram oder auch beim Online-Banking", erklärt Simone Ullmann vom Bürgertreff. Dabei werde auf die Fachkenntnisse der Mitglieder des Computer Clubs Augsburg zurückgegriffen. Das Angebot soll breit gefächert werden.

Angebot für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung

Das Angebot richtet sich laut Ullmann vorrangig an Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung. "Es wird aber niemand fortgeschickt, der mit Fragen und Anliegen oder Interessen an einem Kurs zu uns kommt", betont sie. Für die Kurse werden keinerlei Vorkenntnisse vorausgesetzt. Das Angebot ist noch nicht gestartet, es gebe aber bereits reges Interesse. Der nächste Termin ist in der offenen Sprechstunde am 16. November von 18 bis 20 Uhr. Am 23. November findet der Kurs "Dateien speichern und wieder finden" statt. Dieser Kurs dauert drei Abende, kostet 30 Euro und kann nur mit Anmeldung besucht werden.

Jeden Mittwoch kann man im Holzerbau von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr verschiedene digitale Geräte wie Laptops. Tablets, IPads oder Smartphones ohne Anleitung ausprobieren. Der Bürgertreff Holzerbau ist in der Neuschwansteinstraße 23 A in Hochzoll. (att)