Neujahrsbabys in Augsburg: Ein Bub hatte es besonders eilig

Am schnellsten in Augsburg war in diesem Jahr ein Bub: Er kam um 0.10 Uhr auf die Welt. Danach brach die Zeit von Mädchen an. Das Josefinum und das Universitätsklinikum meldeten mehrere Geburten in den ersten Stunden des Jahres.

Den Anfang machte bereits kurz nach Mitternacht der kleine Jonas: Als erstes Neujahrsbaby im Josefinum wurde er bereits um 0.10 Uhr mit einem Gewicht von 3790 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern geboren. Seinen Eltern bereitete der Bub damit einen ganz besonderen Jahreswechsel. „Dabei hat er sich eine Woche Zeit gelassen“, verrät seine Mutter. „Denn eigentlich wäre Jonas laut errechnetem Geburtstermin ein Christkind geworden.“ Die Eltern aus Lechhausen sind überglücklich, dass ihr Kind wohlauf und gesund ist. Sie freuen sich darauf, Jonas schon bald seinem zweijährigen großen Bruder vorzustellen. Für das neue Jahr wünscht sich Jonas' Mutter für ihre Familie vor allem eines: Gesundheit.

Das zweite Neujahrsbaby 2023 in Augsburg ist ein Mädchen

Sehr eilig hatte es im Vergleich zu Jonas das zweite Baby im Josefinum. Nina Carlotta erblickte gesund und munter um 3.47 Uhr mit einem Gewicht von 3080 Gramm und einer Größe von 56 Zentimetern das Licht der Welt. Nur drei Stunden vor der Geburt fuhr ihre Mutter noch selbst von einer Silvesterfeier nach Hause – nicht ahnend, dass sich die Kleine schon so schnell auf den Weg machen würde. Nina Carlotta ist das dritte Kind ihrer glücklichen Eltern Anna und Ihsan aus dem Augsburger Stadtgebiet Hochfeld.



Um 4.38 Uhr kam Rubina als drittes Baby des Jahres im Josefinum auf die Welt. Mit einem Gewicht von 3420 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern ist das Mädchen gesund und wohlauf. Als erstes Kind ist sie der ganze Stolz ihrer Eltern aus Altenmünster.

Etwas länger musste man im Universitätsklinikum auf die ersten Geburten des Jahres 2023 warten. Um 11.22 Uhr brachte Stefanie Rolle aus Augsburg die kleine Ella auf die Welt. Eine knappe Stunde später war die Zeit für Zwillinge gekommen. Kirstin Annika Rudel aus Königsbrunn wurde Mutter von Valentina und Victoria. Die Mädchen kamen um 12.11 und 12.12 Uhr auf die Welt.

