Straßenbahn entgleist nach Unfall in der Donauwörther Straße

Der Haltestellenbereich am Kö ist ein besonderer Bahnkörper, der Bereich ist keine Fußgängerzone. Die Fußgängerzone beginnt erst nach der Ausfahrt von den Bahnsteigen in Richtung Moritzplatz bzw. Staatstheater. Die 15 km/h dort gelten, wegen dem hohen Verkehrsaufkommen an Fußgängern, Bussen, Straßenbahnen Radfahrern. Letztere dürfen da eigentlich überhaupt nicht fahren, aber Radfahrer halten sich zu 80% eh nie an Verkehrsregeln. Hinzu kommen die Weichen- und Signal anlagen und die rechts vor Linksregelung der Fahrzeuge untereinander. In der Fußgängerzone ist die Höchstgeschwindigkeit, dank Ausnahmegenehmigung, 20km/h.

Am Kö wird auch ziemlich oft geklingelt, aus guten Gründen. Es wird geklingelt, wenn mal wieder Leute ohne zu schauen einfach über die Gleise laufen, während eine Bahn einfährt, wenn Leute plötzlich hinter einem Bus oder einer Bahn hervorspringen. Wenn Leute viel zu nah am Rand des Bahnsteigs stehen, am Besten noch mit dem Rücken zur Bahn, wenn man sieht, das gleich einer rüberlaufen wird. Es wird auch geklingelt, wenn man einfährt und gleichzeitig der Gegenwagen raus, weil sonst direkt hinter der anderen Bahn die Leute wieder über die Gleise laufen ohne auf die zweite Bahn zu achten. Man klingelt, wenn man abfahren möchte, aber immer noch Leute auf dem Gleis sind. Insbesondere, wenn man die Kaiserhofkreuzung überqueren muss, da diese Kreuzung völlig überlastet ist und das Zeitfenster dafür recht klein ist. Die Linie 1 nach Göggingen hat etwa 3 Sekunden lang ein Fahrsignal und dann heißt es wieder warten, was wieder ca. 90 Sekunden dauert. Und momentan, wartet man wegen der Baustellen Umleitung auch schon mal 2 oder 3 Umläufe. Deswegen wird auch kaum ein Straßenbahnfahrer die Türen am Kö wieder öffnen, wenn das Abfertigungssignal T angezeigt wird. Das Risiko die Türen nicht wieder rechtzeitig geschlossen zu bekommen ist zu groß.

Die Leute die sich über klingelnde Bahnen und ähnliche Dinge beschweren, sollten daran denken, das eine Trambahn in Augsburg bis zu 71 Tonnen schwer ist, wenn sie voll beladen ist. Und es handelt sich um ein schwerfälliges Schienenfahrzeug das nicht ausweichen kann und einen sehr viel längeren Bremsweg hat, als ein Kfz. Dementsprechend früh wird auch geklingelt, den in erster Linie ist die Klingel ein Warnsignal um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen, und zwar in ihrem eigenen Interesse. Denn letztendlich gewinnt im Zweifelsfall die Tram immer. Und wenn man angeklingelt wird, sollte man vielleicht mal nachdenken, was man falsch gemacht haben könnte. Und wenn jemand eine Tram zur Gefahrenbremsung zwingt, ist derjenige für die Folgen, also etwa Verletzte in der Bahn verantwortlich. Und wenn man sich dann einfach entfernt ist es Unfallflucht, auch wenn augenscheinlich nichts passiert ist.

