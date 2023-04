Augsburg

12:00 Uhr

Öffnung der Kahnfahrt hängt wegen strittiger Punkten in der Schwebe

Plus Der Pächter der Kahnfahrt hat nach langem Hin und Her nun seine Nutzungserlaubnis von der Stadt erhalten. Verbunden ist sie mit Auflagen, die er so nicht hinnehmen will.

Von Ina Marks

Ob sie denn schon Boot fahren dürfen, fragt ein Ehepaar, das seine Köpfe zur Kahnfahrt hineinstreckt. Nein, bedauert Bela Balogh. "Noch nicht." Leider könne er auch noch nicht verbindlich sagen, wann es losgehe. Dabei wollte der Pächter der Kahnfahrt eigentlich an Karfreitag den Betrieb starten. Ihm fehlte nur noch der Nutzungsbescheid, den er bei den Behörden nach allen Diskussionen neu beantragen musste. Der liegt dem 53-Jährigem seit Mittwoch zwar nun vor. Doch darin sind Punkte aufgeführt, die für ihn und seinen Anwalt so nicht akzeptabel sind.

"Mit der Erlaubnis bekomme ich gleichzeitig weitere Verbote. Was soll ich dazu sagen." Bela Balogh sitzt kopfschüttelnd über dem Bescheid des Bauordnungsamtes. Seine Waren für die Sommersaison sind schon nahezu alle herangeschafft, für den nächsten Tag erwartet er die Getränkelieferung. Schon länger steht fest, unter welchen Voraussetzungen der Augsburger, der die Kahnfahrt in vierter Generation betreibt, öffnen darf.

