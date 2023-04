Augsburg

vor 16 Min.

"One Table Augsburg": Das bietet das neue Pop-up-Restaurant in der Maxstraße

Plus In der Maximilianstraße in Augsburg finden seit einiger Zeit regelmäßig kulinarische Reisen statt – gemeinsam an einer Tafel. Wie das neue Restaurant-Konzept zustande kam.

Von Annika Schmidt-Wussow Artikel anhören Shape

"Ein Abend. Ein Reiseziel. 30 Tickets", das verspricht das Pop-up-Restaurant "One Table Augsburg". Jeder Abend steht unter einem anderen Reiseziel, mal ist es Marokko, mal Tel Aviv oder die Provence. Die Gerichte, Getränke, die Deko und auch die Musik stehen dann einen ganzen Abend lang unter diesem Motto. An einem großen Tisch finden bis zu 30 Personen Platz, in diesem "hochzeitsähnlichen" Ambiente wird der Abend verbracht. Wie es zu dieser Restaurant-Idee kam.

Angefangen hat alles in der Corona-Pandemie. Die gebürtige Augsburgerin Mia Eibl ist Chefköchin und Mitgründerin des Restaurants. "Wir haben während Corona in unserem Freundeskreis jede Woche einen Kochabend gemacht. Jeder hat etwas mitgebracht und wir haben alles geteilt. Irgendwann ist es uns zu langweilig geworden, da haben wir dann angefangen, uns immer ein anderes Land auszusuchen, dessen Gerichte wir zubereiten", erzählt sie.

