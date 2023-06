Augsburg

17:15 Uhr

Open-Air-Konzerte in Augsburg: Im Sommer spielt die Musik in Oberhausen

Trotz eines kurzen Regenschauers herrschte beim Sommer am Kiez auf dem Helmut-Haller-Platz am Eröffnungsabend beste Stimmung.

Plus Veranstalter Stefan "Bob" Meitinger sagt, warum Gaswerkareal und Helmut-Haller-Platz reizvoll sind. Den Erfolg von "Sommer am Kiez" führt er auf einen langen Atem zurück.

Wenn es um Open-Air-Konzerte in Augsburg geht, spielt die Musik im Stadtteil Oberhausen. Das Gaswerkareal hat sich längst als attraktiver Standort etabliert. Am Helmut-Haller-Platz wird ebenfalls immer wieder gerockt. Konzertveranstalter und Gastronom Stefan "Bob" Meitinger setzt auf Oberhausen. Die Konzertreihe "Sommer am Kiez" ist mit ihm und seiner Mannschaft eng verbunden – auch in diesem Jahr wieder. Was macht Oberhausen so reizvoll? Meitinger sagt: "Oberhausen hat sich in den letzten Jahren schon sehr gewandelt und wir haben diesen Wandel mit beobachtet, womöglich vielleicht auch etwas positiv mitbeeinflusst." Auch andere Veranstalter setzen auf Oberhausen.

So stimmungsvoll war es beim Konzert von Doro Pesch im Gaswerk. Foto: Michael Hörmann

Der "Sommer am Kiez" geht in diesem Jahr in seine siebte Auflage. Auftakt war Mitte Juni mit drei Veranstaltungstagen im Gaswerk. 7000 Besucher kamen zu Konzerten unterschiedlicher Stilrichtungen. Speziell in den Abendstunden versprüht das Areal einen besonderen Charme, so die Einschätzung von Gästen. Nicht nur die deutsche Rocksängerin Doro Pesch erlebte bei ihrem Auftritt diese beeindruckenden Momente. Meitinger war selbst an allen Tagen vor Ort. Für ihn sei es die beste Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Feiern müsse sein, sagt er: "Und Bierchen trinken macht auch Spaß."

