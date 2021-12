Augsburg

vor 54 Min.

Person im Wasser? An der Dieselbrücke läuft ein großer Rettungseinsatz

In Augsburg-Oberhausen läuft ein Rettungseinsatz an der Dieselbrücke über die Wertach.

In der Wertach in Augsburg-Oberhausen treiben Kleidungsstücke im Wasser. Auch ein Rollator wird an der Dieselbrücke entdeckt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Ist eine Person am Dienstag in der Wertach gelandet? An der Dieselbrücke in Oberhausen läuft gegenwärtig ein größerer Rettungseinsatz. Mehrere Polizeistreifen sind vor Ort, außerdem sind Wasserwacht, Feuerwehr und Bereitschaftspolizei beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz. Rettungseinsatz in Oberhausen: Hubschrauber unterstützt die Aktion Der Einsatz wurde ausgelöst, weil im Wasser Kleidungsstücke gefunden wurden. Auch ein Rollator wurde entdeckt. Der Suchraum der Einsatzkräfte erstreckt sich nach ersten Informationen bis nach Gersthofen. (AZ) Mehr lesen Sie hier in Kürze.

Themen folgen