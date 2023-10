40-Jähriger soll Passanten und Polizisten attackiert haben

Eine Frau beobachtet einen Mann, der in Augsburg Wahlplakate mit einem Messer demoliert - und sich dabei selbst verletzt. Als sie ihn anspricht, reagiert er aggressiv.

Ein 40-Jähriger hat am Mittwoch offenbar mehrere Straftaten begangen. Nach Angaben der Polizei beobachtete eine Passantin den Mann gegen 17 Uhr zunächst dabei, wie er mit einem Messer mehrere Wahlplakate beschädigte. "Dabei verletzte er sich offenbar aus Versehen selbst am Knie", so die Polizei. Als die Passantin ihn ansprach, bedrohte er sie. "Ein weiterer Passant wollte dem 40-Jährigen aufgrund seiner Verletzung zu Hilfe kommen. Auch diesen bedrohte der 40-Jährige und wollte auf ihn losgehen", heißt es von der Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, habe sich der 40-Jährige weiter "äußerst aggressiv" gezeigt und versucht, auf die Beamten loszugehen. Daraufhin fesselten ihn die Beamten, wogegen der Mann nach Angaben der Polizei Widerstand leistete und die Einsatzkräfte mehrfach beleidigte. Aufgrund seiner selbstverursachten Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 40-Jährigen. (jaka)