Autofahrerin verursacht unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall

Ein Auffahrunfall in der Bürgermeister-Ackermann-Straße beschäftigt die Polizei in Augsburg. Verursacherin war eine 21-Jährige, die offenbar Drogen konsumiert hatte.

Eine 21-Jährige hat am Mittwoch offenbar unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Ackermann-Straße verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 22.30 Uhr in westliche Fahrtrichtung unterwegs, als sie mit dem Wagen einer vorausfahrenden 23-jährigen Autofahrerin kollidierte, die auf Höhe der Luther-King-Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. "Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei der 21-Jährigen fest", so die Polizei. Ein Drogenschnelltest sei positiv verlaufen. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt der Frau, die eine Blutprobe abgeben musste. Gegen die 21-Jährige wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (jaka)