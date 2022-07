Frau wird in Mittagspause von Unbekanntem attackiert

Eine junge Frau geht in ihrer Mittagspause im Augsburger Stadtteil Pfersee spazieren. Da kommt ihr ein Mann entgegen. Plötzlich schlägt er zu.

Es war am Dienstag gegen 11.45 Uhr, als die 28-Jährige in Pfersee im Bereich des Christian-Dierig-Geländes auf der Kirchbergstraße Richtung Norden entlanglief und ihr ein unbekannter Mann entgegenkam. Nach Angaben der Frau wirkte der Mann, als würde er unter dem Einfluss von Drogen stehen oder in einem psychischen Ausnahmezustand sein.

Laut Polizei schlug der Unbekannte der jungen Frau unvermittelt das Handy aus der Hand und traf dabei das Kinn und die Nase der Frau. Diese verspürte kurz Schmerzen, musste sich aber nicht in ärztliche Behandlung geben. Das Handy blieb trotz der Tat unbeschädigt. Der Täter entfernte sich nach dem plötzlichen Angriff in Richtung Süden. So wird er beschrieben:

Männlich, 30 Jahre alt, 1,88 Meter groß, schlank, osteuropäisches Aussehen, kurze Haare, Joggingjacke (weiß/grün/schwarze Querstreifen), grün/weiße Jogginghose. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)