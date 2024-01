Unbekannter beschädigt in Silvesternacht Autoscheibe

Für einen Autofahrer hat das neue Jahr ärgerlich begonnen. Ein Anwohner hat in Augsburg-Pfersee an dem Pkw einen Schaden entdeckt. Er rief die Polizei.

Ein Autofahrer hat seinen Hyundai am Sonntag gegen 18 Uhr in der Hessenbachstraße in Pfersee geparkt. Am Neujahrstag entdeckte ein Anwohner einen Schaden an der Windschutzscheibe des Autos und verständigte die Polizei. Laut Polizei beträgt der entstandene Sachschaden rund 1000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)