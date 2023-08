Unbekannter bricht in Pfersee in Kellerabteile ein

Ein Einbrecher hatte es in einem Mehrfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Pfersee auf Kellerabteile abgesehen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 19.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu drei Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in der Droste-Hülshoff-Straße in Pfersee verschafft. Nach ersten Erkenntnissen entstand laut Polizei ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Sie nimmt Hinweise unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)