Pläne für einheitliche Öffnungszeiten am Stadtmarkt sorgen für Diskussionen

Plus Nicht jeder Händler könnte fest vorgeschriebene Öffnungszeiten umsetzen. Informationen aus einer internen Sitzung haben zudem zu Missverständnissen geführt.

Eine interne Sitzung Anfang der Woche, bei der Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle Pläne für die Zukunft des Stadtmarkts vorstellte, sorgt bei Händlerinnen und Händlern für Wirbel. Es geht um geplante Kernöffnungszeiten und Einschnitte für den Bauernmarkt. Nicht jeder ist mit den geplanten Neuerungen einverstanden. Dazu wurden manche Informationen, die nach außen drangen, offenbar missverstanden.