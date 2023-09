Augsburg

17:27 Uhr

Sonne, gute Laune und die Aussicht auf ein neues Zelt am Plärrer

Plus Schausteller und Festwirte ziehen eine erste Bilanz – und erzählen, wie sie das Unwetter auf dem Herbstplärrer in Augsburg erlebt haben. Eines beobachten sie bei den Besuchern.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Er ist auf dem Plärrer nass geworden – bei schönstem Sonnenschein. Patrick Rauch lacht. Der Vater ist gerade mit seinem Sohn die Wildwasserbahn gefahren. Da spritzt es nun einmal. Eine willkommene Erfrischung an einem Plärrer-Wochenende, an dem endlich wieder die Sonne scheint. Das Festgelände füllt sich schnell am Nachmittag. Die Schausteller sind zufrieden. "Jetzt geht der Plärrer erst richtig los", heißt es. Auch die Festzeltwirte Thomas Kempter und Tina Held freuen sich über das schöne Wetter. Sie erzählen, wie sie das Unwetter erlebt haben und was an diesem Plärrer anders ist als sonst. Tina Held, Juniorchefin des Schaller-Zeltes, steht selbst vor einem persönlichen, entscheidenden Schritt, wie sie verrät.

Der Erfolg eines Plärrers hängt maßgeblich vom Wetter ab. Thomas Kempter, Chef des Binswanger Festzeltes, sagt, er habe das Gefühl, dass es meist nur noch zwei Extreme gebe. "Entweder ist es nass und kühl oder es ist heiß, dazwischen gibt es kaum noch was." Dabei liege die ideale Plärrer-Temperatur bei 22 Grad mit leichter Bewölkung. Zufrieden sei er trotzdem mit dem Verlauf der ersten Woche. Vor allem, dass man das Unwetter unlängst heil überstanden habe. "So etwas habe ich noch nie erlebt. Im Zelt hat alles gewackelt und gescheppert." Man habe zwar keine Angst gehabt, "aber ein mulmiges Gefühl war es trotzdem". Die Musikkapelle habe er bewusst weiter spielen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen