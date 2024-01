Plakate für "Letzte Generation": Polizei nimmt zwei Personen vorläufig fest

In der Nacht haben ein Mann und eine Frau an der Augsburger Fachhochschule Eingangstüren mit Plakaten beklebt. Polizisten beobachteten sie und schritten ein.

Eine nächtliche Plakatier-Aktion für die "Letzte Generation" hatte für einen Mann und eine Frau Konsequenzen. Wie die Polizei berichtet, beklebten in der Nacht auf Donnerstag ein 56-Jähriger und eine 21-Jährige mehrere Eingangstüren der Fachhochschule mit Plakaten.

Polizeibeamte beobachteten die beiden Personen und nahmen sie auf frischer Tat vorläufig fest. Die Beamten fanden weitere Plakate auch an der Reischleschen Wirtschaftsschule sowie der Fachoberschule, die auf eine Veranstaltung der sogenannten "Letzten Generation" hinwiesen. Wie hoch der durch den verwendeten Kleister entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch abgeklärt, heißt es.

Die Polizei ermittelt in dieser Sache wegen Sachbeschädigung und prüft, ob ein Zusammenhang zu den Taten im vergangenen Dezember an der Universität Augsburg bestehen. Klimaaktivisten der "Letzten Generation" hatten die Universität in Augsburg mit oranger Farbe besprüht. (ina)

