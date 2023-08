Polizei meldet Unfallflucht im Augsburger Stadtteil Lechhausen

Nach einer Unfallflucht in der Widderstraße hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden ist hoch. Wo sich Zeugen melden können.

Die Polizei in Augsburg hat Ermittlungen wegen einer Unfallflucht im Stadtteil Lechhausen aufgenommen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, wurde ein Auto, das in der Widderstraße stand, zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagvormittag, 10 Uhr, beschädigt.

Hoher Schaden nach Unfallflucht in Augsburg-Lechhausen

Die verantwortliche Person entfernte sich unerlaubterweise von der Unfallstelle und ist bisher unbekannt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf eine Summe im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Inspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen. (afr)