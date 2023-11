Polizei stellt aufgemotzten 3er-BMW in Oberhausen sicher

Im Gablinger Weg in Augsburg-Oberhausen kontrolliert die Polizei ein Auto und stellt dabei etliche Mängel fest. Was den 28-jährigen Fahrer nun erwarten könnte.

Polizeibeamte haben am vergangenen Wochenende ein Fahrzeug sichergestellt, das zahlreiche Mängel aufwies. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierte eine Streife den 3er-BMW in der Gablinger Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Während es beim Fahrer selbst nichts zu beanstanden gab, stellten die Beamten am Fahrzeug etliche Verstöße fest: Die Auspuffanlage überschritt die erlaubte Lautstärke deutlich, für den Heckspoiler lag kein ausreichendes Gutachten vor, auch die Lichtanlage war demnach mangelhaft. Zudem waren die Reifen mit einer Profiltiefe von weniger als 1,6 Millimeter nicht mehr verkehrssicher.

Polizei kontrolliert "gepimpten" 3er-BMW in Augsburg-Oberhausen

Um die Mängel durch ein Gutachten dokumentieren zu können, stellten die Beamten das Fahrzeug sicher. "Eine Weiterfahrt wäre durch die vorhandenen Mängel aus Sicherheitsgründen ohnehin nicht mehr denkbar gewesen", heißt es in der Mitteilung. Bestätige das Gutachten die Einschätzung der Beamten, erwarteten den 28-jährigen Verantwortlichen Anzeigen wegen Verstößen gegen Straßenzulassungs- und Straßenverkehrsordnung. (kmax)