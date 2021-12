Polizei zieht in Oberhausen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Ein 38-Jähriger wollte sich das Geld fürs Taxi sparen und stieg selbst ins Auto, obwohl er zuvor getrunken hatte. Dann geriet er jedoch in eine Polizeikontrolle.

Bei einer zufälligen Kontrolle in Oberhausen entlarvte die Polizei am Mittwoch einen 38-Jährigen, der sich die Taxifahrt sparen wollte. Während der Überprüfung des Fahrzeug auf der Donauwörther Straße gegen Mitternacht blieb den Beamten der Alkoholgeruch nicht verborgen. Ein Test ergab nach Auskunft der Polizei einen Wert von rund einem Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Fahrer mit auf die Polizeiinspektion. Es konnte bei der Personenüberprüfung festgestellt werden, dass der serbische Pkw-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Deshalb wurde der 38-Jährige erst nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 500 Euro entlassen. (sil)