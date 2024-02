Preisgekrönte Stadtwerke-App "BiBo" geht offline

Seit Sommer 2021 bieten die Stadtwerke Augsburg eine App zum ticketlosen Fahren im ÖPNV an – die nun eingestellt wird. Die AVV entwickelt einen Nachfolger.

Einsteigen, in der Smartphone-App einchecken, aussteigen und automatisch den günstigen Preis für die Bus- oder Straßenbahnfahrt zahlen. Öffentlicher Nahverkehr ohne komplizierten Ticketkauf, schnell und digital. Das war die Idee hinter der App "BiBo", die die Stadtwerke Augsburg (SWA) seit Juli 2021 angeboten haben. Eine Abkürzung für das englische Be-in/Be-out, was sinngemäß mit "drinnen sein, draußen sein" übersetzt werden kann. Zum 1. März wird die App nun offline genommen, wie die Stadtwerke mitteilen.

Aus den Check-in beziehungsweise Check-Out-Daten der Nutzerinnen und Nutzer an den jeweiligen Haltestellen errechnete die App automatisch den günstigsten Preis. Egal, wie oft jemand Busse oder Straßenbahnen in einem Monat nutzte, am Monatsende galt immer der günstigste Preis für die Summe der gefahrenen Strecken. Die App kombinierte dabei Einzelfahrscheine, Streifenkarten, Tages- oder Wochenkarten bis hin zum Monatsticket. Teurer als eine Monatskarte konnte es also nicht werden, nur günstiger. Die Entwicklung der App wurde als Pilotprojekt durch das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) gefördert.

Nachfrage nach SWA "BiBo"-App ist deutlich eingebrochen

Obowhl die "BiBo"-App noch im Dezember 2021 mit dem Mobilitätspreis der Metropolregion München ausgezeichnet wurde, wird sie jetzt eingestellt. Grund dafür sei die stark gesunkene Nachfrage durch die Einführung des Deutschlandtickets und die Entwicklung einer neuen App durch den Augsburger Verkehrsverbund (AVV). So seien mit der Einführung des 49-Euro-Tickets viele Fahrgäste der Stadtwerke auf das deutschlandweit gültige Abo umgestiegen. Seitdem habe sich die Zahl der gebuchten Fahrten über die "BiBo"-App halbiert: von etwa 5000 auf 2500 pro Monat.

Hinzu kommt, dass die AVV parallel eine neue App mit ähnlichem Funktionsumfang entwickelt, erklärt Stadtwerke-Bereichsleiter Michael Neßler. "Durch diese geänderten Rahmenbedingungen ist es nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll, die SWA "BiBo"-App parallel zum Deutschlandticket und der neuen AVV-App weiterzuentwickeln." Zwar soll die AVV-App erst 2025 verfügbar sein, doch ein fortlaufender Betrieb der "BiBo"-App bis dahin hätte Investitionen im sechsstelligen Bereich nötig gemacht.

Stadtwerke Augsburg kündigen "BiBo"-Accounts zum 1. März

Bis zum 29. Februar können Bestandskunden noch Fahrten über die "BiBo"-App tätigen, in den App Stores ist sie bereits jetzt nicht mehr verfügbar. Zum 1. März werden die Accounts der Nutzerinnen und Nutzer automatisch gekündigt und die Daten gelöscht. Die Stadtwerke empfehlen, im Anschluss das Deutschlandticket über die "swa Mobil"-App zu buchen oder die digitale Streifenkarte zu erwerben.

Lesen Sie dazu auch