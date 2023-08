Programm Friedensfest: Als Zeichen des Friedens an der Tafel zusammenkommen

Neben Gottesdienst und Kinderfriedensfest ist die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz wieder ein Höhepunkt des Augsburger Stadtfeiertags. In diesem Jahr wird bekannt gegeben, wer den Friedenspreis gewinnt.

Erstmals hätte die kleine Friedenstafel in Oberhausen am Sonntag auf dem Friedensplatz stattfinden sollen. Weil es das Wetter aber nicht zuließ, wechselten die Besucherinnen und Besucher in die Kirche St. Johannes. Auch dort gab es mit Live-Musik ein schönes Miteinander und darauf kommt es bei der Friedenstafel schließlich an. Am Augsburger Friedensfest am Dienstag, 8. August, findet das Zusammenkommen aus allen Teilen der Augsburger Gesellschaft wieder auf dem Rathausplatz statt. Ein Überblick über die Veranstaltungen des Tages.

Ökumenischer Festgottesdienst: Er findet um 10 Uhr in der St.-Anna-Kirche statt. Pater Tobias Specker SJ von der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main wird die Festpredigt halten. Begleitet und mitgestaltet wird der Gottesdienst von festlicher Musik des Madrigalchores bei St. Anna und des Posaunenchores des Dekanatsbezirks Augsburg.

Friedenstafel: Als Zeichen des Friedens teilen sich die Menschen an der Friedenstafel mitgebrachte Speisen. 20 Jahre gibt es nun schon die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz und seit einigen Jahren auch immer mehr kleine Tafeln in den Stadtteilen, wie in diesem Jahr etwa neben Oberhausen auch in Haunstetten, Göggingen und Hochzoll. Auf dem Rathausplatz geht es um 11 Uhr los. In diesem Jahr wird Oberbürgermeisterin Eva Weber nicht nur ein Grußwort sprechen, sondern auch bekannt geben, an wen in diesem Jahr der Friedenspreis geht. Der mit 12.500 Euro dotierte Preis ehrte bisher Personen aus den Bereichen Theologie, Politik und Kunst, karitative Einrichtungen und interkonfessionelle Institutionen, die sich um ein tolerantes und friedfertiges Miteinander von Menschen mit unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung verdient gemacht haben. Regionalbischof Axel Piper nimmt die Begründung zur Vergabe des Friedenspreises vor. Wie in jedem Jahr werden die Friedensgrüße von den Mitgliedern des Runden Tisches der Religionen verlesen. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Stella Plazibat. Bei Regen findet die Friedenstafel im Rathaus statt.

Kinderfriedensfest: Rund 60 Mitmachangebote wurden unter der Regie vom Amt für Kinder, Jugend und Familie (AKJF) auf die Beine gestellt, um Klein und Groß ein vielfältiges Programm zu bieten. Von 12 bis 17 Uhr können Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Botanischen Garten, im Zoo und erstmalig auch vor dem neuen Umweltbildungszentrum an kostenfreien Aktionen teilnehmen, die alle auf ein Ziel hinarbeiten: ein Bewusstsein für den Frieden schaffen. Der Eintritt ist für Kinder bis zu 15 Jahren kostenlos. Für Erwachsene gibt es neben den regulären Eintrittspreisen auch vergünstigte Kombitickets für den Zoo und den botanischen Garten. Eine neue Aktion, auf die sich Familien in diesem Jahr freuen können, ist der Friedenslauf, der um 15.30 Uhr am Zooeingang startet. Ein Höhepunkt ist wie in jedem Jahr das lebende Friedenszeichen. Die Aufstellung beginnt um 16.30 Uhr.

Stadtspaziergang: Das Evangelische Forum Annahof veranstaltet einen Stadtspaziergang zum Friedensfest mit dem Thema "Vom evangelischen zum multireligiösen Feiertag in Augsburg". Die Stadtführung vermittelt Hintergrundwissen und führt zu relevanten Orten des Augsburger Hohen Friedensfestes. Treffpunkt ist um 13 Uhr im Annahof oder am Elias-Holl-Platz. Die Stadtführung dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind erbeten.

Festkonzert: Die Musikerinnen und Musiker der Jungen Philharmonie Augsburg erarbeiten bereits seit 42 Jahren während ihrer jährlichen Musikfreizeit ein Konzertprogramm. Das gibt es unter der musikalischen Leitung von Manuel Hartinger und Eduardo Salinas um 19 Uhr in der St.-Anna-Kirche zu hören. Spenden sind erwünscht.