Augsburg

18:00 Uhr

Prorussische Demo findet unter scharfen Auflagen und mit Gegendemos statt

Eine Demo gegen den Krieg in der Ukraine findet nun ebenfalls am Montagabend in Augsburg statt. Zunächst war bei der Stadt eine prorussische Versammlung angekündigt worden.

Von Ina Marks

Nach dem Bekanntwerden einer geplanten prorussischen Demonstration am Montagabend in der Augsburger Innenstadt wurde inzwischen auch eine Gegenveranstaltung angemeldet. Beide Kundgebungen finden mitunter zeitgleich im Bereich des Königsplatzes statt. Was das Ordnungsamt Augsburg zu einer möglichen Konfliktsituation sagt und warum für die eine Versammlung besonders strenge Auflagen herrschen.

