Augsburg

Protokollchef geht: "Ich habe den schönsten Arbeitsplatz der Stadt gehabt"

Der Goldene Saal im Augsburger Rathaus war viele Jahre lang der Arbeitsplatz von Dieter Saborowski. Nun geht der Protokollchef der Stadt in den Ruhestand.

Plus Hunderte Veranstaltungen hat Dieter Saborowski für die Stadt Augsburg organisiert. Zum Abschied erzählt er von denkwürdigen Begegnungen und einer Überraschung.

Von Katharina Indrich

Jahrelang hat Dieter Saborowski das Goldene Buch der Stadt Augsburg gehütet wie seinen Augapfel. Zur 2000-Jahrfeier der Stadt im Jahr 1985 wurde es damals angeschafft. Jetzt ist es voll. Ein Neues wird gerade angefertigt. Natürlich, sagt der langjährige Protokollchef der Stadt, sei es Zufall, dass er gerade jetzt in den Ruhestand gehe. Und doch: Passender könnte es kaum sein. Schließlich ist seine Berufslaufbahn nicht nur eng mit dem Goldenen Buch, sondern auch untrennbar mit der 2000-Jahrfeier verbunden.

Denn eigentlich, sagt Saborowski, sei nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsbeamten im gehobenen Dienst Mitte der 80er-Jahre gar keine Stelle bei der Stadt frei gewesen. Weil das große Stadtfest anstand, habe man ihn zur Verstärkung ins Referat des damaligen Oberbürgermeisters Hans Breuer geholt. Organisation, sagt der gebürtige Augsburger, das habe ihm immer schon gelegen. Und das hat Saborowski in den darauffolgenden Jahrzehnten bei mehreren Hundert Veranstaltungen bewiesen. Seit Anfang April ist der langjährige Protokollchef der Stadt, der unter fünf OBs gearbeitet hat, in Altersteilzeit. Für das Gespräch ist er noch einmal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt.

