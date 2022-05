Augsburg

vor 26 Min.

Prozess um Drogenring in Oberhausen: "Wann kommt die Ladung, Bruder?"

Plus In Augsburg haben die Verhandlungen gegen Jugendliche begonnen, die in Oberhausen im großen Stil Drogen verkauft haben sollen. So hatte die Kripo ermittelt.

Von Jan Kandzora

Auf das Hotel kamen die Ermittler durch Zufall. Sie durchsuchten gerade die Wohnung eines heute 19-Jährigen in Augsburg, als den Beamten im Zimmer des jungen Mannes eine Hotelkarte auffiel. Sie klapperten daraufhin Hotels in der Nähe ab, zu der diese Karte vielleicht passen könnte – und wurden fündig. Bei einem Hotel in Gersthofen gehörte nicht nur die Karte zu einem Zimmer, die Polizisten stießen dort auch auf weitere Jugendliche, die sie der Gruppe der "54er" zuordnet, und entdeckten 230 Gramm Marihuana, das teilweise bereits verkaufsfertig in Portionen abgepackt waren. Angemietet hatte das Hotel der 19-Jährige, der derzeit mit einem 20-jährigen Bekannten vor dem Amtsgericht angeklagt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen