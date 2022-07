Radfahrer bespuckt Verkehrsüberwacherin in Lechhausen

Ein junger Mann bespuckte eine Verkehrsüberwacherin und rüttelte zudem am Dienstrad der städtischen Beschäftigten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Im Fußball kommt es auch immer wieder mal vor, dass ein Kicker seinen Gegenspieler bespuckt. Einen vergleichbaren Vorfall gibt es nun in Augsburg. Ein Radfahrer bespuckte eine Verkehrsüberwacherin der Stadt.

Der Vorfall liegt bereits ein paar Tagen zurück. Die Polizei meldete ihn erst am Sonntag. Passiert ist die Tat bereits am Mittwoch, 22. Juni. Tatort war gegen 12.10 Uhr der Bereich der Fraunhoferstraße in Lechhausen.

Der Täter dürfte zwischen 18 und 20 Jahren alt sein

Laut Polizei wurde eine Beschäftigte der Stadt Augsburg im Rahmen der Verkehrsüberwachung beleidigt. Ein Unbekannter trat an ihr Dienstrad heran und rüttelte an diesem. Als sich die Frau umdrehte, spuckte ihr der bislang unbekannte Täter ins Gesicht. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, heller Teint, kurze braune Haare, kein Bart, sportlich gekleidet mit einer dunkelblauen bis schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und einem weiß-grauen T-Shirt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0821/323-2610 zu melden.

