Augsburg

18:09 Uhr

Radlerin stürzt und stößt gegen Straßenbahn

Bei einem Unfall in Augsburg wurde eine Radlerin leicht verletzt. An einer Straßenbahn entstand ein Schaden.

Eine Fahrradfahrerin hatte in Augsburg-Lechhausen einen Unfall. Das Malheur, in das eine Passantin involviert war, passierte an einer Haltestelle.

Eine 36-jährige Radfahrerin fuhr am Donnerstag gegen 17.45 Uhr die Zugspitzstraße in Richtung Lechhausen entlang. Auf Höhe der Curtiusstraße blieb zeitgleich eine Straßenbahn an der Haltestelle stehen, an der sich bereits mehrere Passanten zum Einsteigen aufreihten. Die Radfahrerin wollte laut Polizei zwischen den Passanten durchfahren und kollidierte dabei leicht mit einer Frau. Die Radlerin stürzte und stieß gegen die Straßenbahn. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Die Frau, mit der sie zusammenstieß, entfernte sich von der Unfallstelle. Am Fahrrad der 36-Jährigen sowie an der Straßenbahn entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323 2310.

