Raser gefährdet mehrere Fußgänger: Polizei sucht Zeugen

Ein 29-jähriger Augsburger ist mit seinem Mietwagen so schnell durch Pfersee gefahren, dass Passanten aus dem Weg springen mussten. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 29-jähriger Augsburger hat bereits am 20. September mehrere Fußgänger in Pfersee durch seine rücksichtslose Fahrweise gefährdet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Wie die Beamten mitteilen, befuhr der junge Mann mit einem schwarzen Mercedes (E-Klasse) die Chemnitzer Straße. Dabei beschleunigte er das Fahrzeug so schnell, dass zu diesem Zeitpunkt querende Passanten zur Seite springen mussten, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden.

Anschließende polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Pkw um ein Mietfahrzeug mit Hamburger Zulassung gehandelt hatte. Der Fahrer, ein 29-jähriger Augsburger, hat durch seine rasante Fahrweise mehrere Personen gefährdet.

Konkrete Hinweise haben sich auf eine weibliche und eine männliche Person im Alter von 20 bis 30 Jahren ergeben, welche am 20. September gegen 16.15 Uhr vor dem herannahenden Fahrzeug zur Seite springen mussten, als sie die Chemnitzer Straße auf Höhe der Hans-Adlhoch-Schule überquerten, so die Polizei. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Passanten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0821/323-2610 zu melden. (att)