Augsburg

vor 32 Min.

Renovierung: Feinkost Kahn erhält einen neuen Anstrich

Plus Feinkost Kahn in der Annastraße wird in den kommenden Wochen moderner gestaltet. Während der Arbeiten bezieht das Team einen Stand auf dem Stadtmarkt.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Alles neu mache der Mai, heißt es. Wenn Feinkost Kahn wie geplant am 19. Mail wiedereröffnet, dann wird tatsächlich sehr vieles neu sein. Die Inhaber Andreas und Hans Peter Kahn haben sich dazu entschlossen, ihrem Traditionsgeschäft samt Restaurant in der Annastraße einem Facelifting zu unterziehen. Aufgrund der Renovierungsarbeiten wird der Laden ab Ostermontag für über fünf Wochen geschlossen sein. Kundinnen und Kunden müssen auf die Spezialitäten aus der Theke nicht verzichten.

Seit über 35 Jahren befindet sich Feinkost Kahn in der Annastraße. "Zweimal wurden in der Zeit größere Renovierungsarbeiten durchgeführt", berichtet Andreas Kahn. Nun sei das Feinkosthaus etwas in die Jahre gekommen und soll moderner gestaltet werden. Die Planungen für die Verjüngungskur laufen seit Jahren. "Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich alles in die Länge gezogen", sagt der Inhaber. Doch jetzt geht es los. An Karsamstag ist das Bistro samt Restaurant noch in der Annastraße geöffnet. Dann werden die Arbeiten fortgeführt, die im Vorfeld bereits im zweiten Stock begonnen haben.

