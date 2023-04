Augsburg

vor 16 Min.

Rentner Walter Christ schwärmt: "Der E-Scooter gehört zur Zukunft"

Plus Walter Christ ist leidenschaftlicher E-Scooter-Fahrer. Der Augsburger erklärt, warum die Roller für ihn ein wichtiger Teil der Mobilitätswende und auch für Ältere nützlich sind.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Wenn am E-Scooter die Start-Melodie düdelt und das Display anspringt, beginnt für Walter Christ ein Stück Freiheit. Dann steigt der Rentner mit den weißen Haaren auf einen der Leihroller und gibt Gas. Für den Augsburger zählen die E-Scooter zu den wichtigsten Fortbewegungsmitteln in der Stadt. Der über 70-Jährige findet, dass sie nicht nur für junge Menschen praktisch sind. Mit Kritik an den neuen Roller-Stellplätzen und an der Verkehrspolitik der Augsburger Stadtregierung hält er jedoch nicht hinter dem Berg.

Welchen E-Scooter der drei Anbieter Walter Christ vor seiner Haustür in der Innenstadt erwischt, ist ihm egal. Auf seinem Smartphone sind alle Apps gespeichert. "Ob Voi, Bolt oder Lime – alle drei sind gleich gut", befindet er. Christ muss es wissen. Schließlich nutzt er die elektrischen Roller, die bei vielen Menschen für Schnappatmung sorgen, seitdem sie in Augsburg zum Verleih angeboten werden. Missen möchte er sie nicht mehr. Der rüstige Rentner, der mitten in der Altstadt lebt, nutzt sie nahezu täglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen