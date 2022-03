Augsburg

vor 17 Min.

Rübsamen schließt seine Filiale in der Augsburger City-Galerie

Das Modehaus Rübsamen schließt seine Filiale in der Augsburger City-Galerie.

Plus Das Augsburger Modehaus Rübsamen gibt seine Filiale in der City-Galerie auf. Grund sei der Onlinehandel – und der Fokus auf die Karolinenstraße.

Von Leonhard Pitz

In der langen Geschichte des Modehauses Rübsamen ist das Kapitel City-Galerie vorerst beendet. Das Augsburger Unternehmen wird seine Filiale dort schließen, der Räumungsverkauf hat bereits begonnen. Zukünftig will das Unternehmen mehr auf online setzen - und auf den Stammsitz in der Karolinenstraße, für den es einige Pläne gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen