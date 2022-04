Ruhe trotz großem Andrang: So verlief der "Stadtsommer" am Osterwochenende

Trotz des Plärrerbeginns und einer dementsprechend vollen Innenstadt melden Polizei und Ordnungsdienst ein ruhiges Osterwochenende.

Die Polizei meldet ein ruhiges verlängertes Osterwochenende. Obwohl es gerade am Ostersonntag auf dem Plärrer extrem voll war, kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Bedingt durch den Plärrer war das Verkehrsaufkommen in der Stadt sehr hoch. In der Innenstadt sei es aber zu keinen berichtenswerten Vorkommnissen gekommen, so die Beamten.

Auch der Ordnungsdienst ist mit dem Verlauf der Ostertage zufrieden. Wie zu erwarten, seien die „stillen Tage“ problemlos gewesen, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch. Bei schönem Wetter war die Außengastronomie in der Innenstadt sehr gut gefüllt, die Atmosphäre zugleich wie erhofft friedlich. "Die Beruhigung der Maximilianstraße für den Verkehr trug wieder zur ruhigen, einladenden Gesamtatmosphäre in der Maximilianstraße und am Herkulesbrunnen, die die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich steigerte, bei. Die Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern der Außengastronomie und der Anwohnenden war durchwegs positiv", freut sich der Ordnungsreferent.

Augsburger "Stadtsommer": Das Konzept ist aufgegangen

Auch in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, bei der auch schon der Plärrer lief (und kein „stiller Tag“ mehr war), sei das Konzept an diesem ersten Wochenende mit Feiertagen des Stadtsommers aufgegangen. Es kam zu keinerlei nennenswerten Vorkommnissen in der Innenstadt. Der Ordnungsdienst berichtet von einem ruhigen Abend und einer ruhigen Nacht, bei denen sich die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt wohlfühlten, sagt Pintsch. Auch Personen, die vom Plärrer noch in die Innenstadt gingen, verhielten sich problemlos. Die auf den unmittelbaren Bereich um den Herkulesbrunnen bezogene Alkoholbegrenzung konnte ohne Probleme umgesetzt werden. (att)